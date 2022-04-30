У Запоріжжі невідомі намагаються потрапити до квартир для "перепису населення": у мерії нічого не проводять

У Запоріжжі невідомі намагаються потрапити до квартир місцевих мешканців нібито для проведення перепису населення.
Вони називаються представниками поліції чи працівниками органів статистики. Втім, у міськраді це спростовують і наголошують: жодного перепису населення не проводять.
Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
"На період воєнного стану органи державної статистики припинили будь-які роботи, пов’язані з підготовкою до Всеукраїнського перепису населення 2023 року. Перепис населення у Запоріжжі не проводиться", - наголосив він.
Місцева влада просить людей будти обачними і не вестися на провокації ворога. Про випадки "перепису" просять повідомляти правоохоронців.
Як повідомлялося, у Запоріжжі вирішили демонтувати радянську військову техніку у міському парку "Перемоги". Справа у тому, що російські засоби масової пропаганди поширюють інформацію про те, що нібито саме у цьому парку розміщені вогневі позиції Збройних сил України.
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