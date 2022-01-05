У Запоріжжі невідомий розстріляв у під'їзді чоловіка: кілеру вдалося втекти

Постраждалий вижив, проте отримав кульові поранення.
У Запоріжжі невідомий у під'їзді багатоповерхівки розстріляв чоловіка. Потерпілого госпіталізували до лікарні, підозрюваного розшукує поліція.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, подія сталася в одному з під'їздів на вулиці Волгоградській. Там невідомий чоловік кілька разів вистрілив з автоматичної зброї у 27-річного чоловіка. Постраждалий вижив, проте отримав кульові поранення.
“В результаті до місцевої лікарні з вогнепальними пораненнями доставили 27-річного чоловіка. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (“Замах на кримінальне правопорушення”), ч. 1 ст. 115 (“Умисне вбивство”) КК України. Вживаються заходи щодо встановлення особи і місцезнаходження злочинця”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.
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