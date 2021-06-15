У Запоріжжі обікрали ювелірний магазин: винесли понад 1 млн євро

Зловмисник вимкнув сигналізацію і потрапив до сейфової кімнати.

У Запоріжжі невідомий обікрав велику ювелірну крамницю. Він виніс понад 1 млн євро.

Про крадіжку повідомляють у телеграм-каналі its_zp.

За попередніми даними, невідомий таємно, шляхом вимкнення сигналізації, проник в сейфовую кімнату ювелірної крамниці та вкрав гроші в сумі 20 тисяч доларів США, 1,1 млн євро, понад 2,9 млн грн.

У телеграм-каналі повідомляють, що у скоєнні злочину підозрюють ексохоронця магазину.

"14 червня о 22:58 до чергової частини ГУНП в Запорізькій області звернувся представник одного з приватних підприємств міста, з заявою про те, що по вул. Рекордній невідомі таємно проникли в приміщення підприємства, звідки викрали гроші в національній та іноземній валюті. Остаточна сума збитку встановлюється. За фактом порушено кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 КК", - повідомила речниця пресслужби поліції Запорізької області Олена Лебединська.

Нагадаємо, що у Києві до крамниці зайшов чоловік з рушницею. Погрожуючи зброєю,продавчиням, зловмисник розбив дві вітрини, забрав ювелірні вироби і втік.

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