У Запоріжжі облаштують місця для 5,5 тисяч біженців з "гарячих точок" України

У Запоріжжі облаштують місця для 5,5 тисяч біженців з "гарячих точок" України

Колони з гуманітарним вантажем і евакуаційними автобусами вже сформовані в Запоріжжі.

Група "Метінвест" облаштовує притулки для біженців з найгарячіших точок України, зокрема, з Маріуполя.

Біженців прийматимуть на базах відпочинку, в санаторіях, профілакторіях та гуртожитках у Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському та Покровську, пише "Сегодня".

Для людей облаштують близько 5500 спальних місць. Волонтери "Метінвесту" зібрали ковдри, подушки, білизну та інші необхідні речі. Також компанія закуповує матраци. Створені умови для приготування їжі та є товари першої необхідності – питна вода, харчові продукти і ліки.

З внутрішніми переселенцями на місцях будуть при необхідності працювати психологи і лікарі.

Колони з гуманітарним вантажем і евакуаційними автобусами вже сформовані в Запоріжжі й чекають відкриття "зеленого коридору" в Маріуполь.

"Ми віримо, що здоровий глузд прокинеться у нашого ворога і гуманітарні коридори будуть працювати. Люди дуже чекають допомоги в містах, де вже більше тижня йдуть безперервні обстріли. Маріуполь сьогодні просто гине без їжі та води. Ми готові допомогти. Ми знаємо, як, і головне, нам є чим допомогти. Сподіваємося, що ця жахлива ситуація в найближчі години буде вирішена, і ми зможемо врятувати людей", – говорить генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженко.