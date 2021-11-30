У Запоріжжі обвалився балкон 4 поверху: загинув чоловік

Чоловіка привалило шматками бетону і він помер у кареті швидкої.

У Запоріжжі в результаті падіння балкона загинув чоловік.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Запорізькій області.

Подія сталася сьогодні, близько 12:50 на вулиці Олександрівській у Запоріжжі.З 4 поверху неексплуатованої будівлі впав балкон, на якому перебував чоловік. В результаті падіння потерпілого затисло уламками бетонної конструкції.

"Рятувальники деблокували постраждалого та передали лікарям. На жаль, від отриманих травм 36-річний чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Обставини з’ясовуються. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування", - повідомили у пресслужбі ДСНС.

У поліції Запорізької області повідомили, що загиблий був безхатьком.

Нагадаємо, що в іспанській провінції Аліканте натовп перехожих за допомогою ковдри врятував собаку, який впав із балкона багатоквартирного будинку в місті Новелда..

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