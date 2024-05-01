У Запоріжжі офіцер військкомату "віджав" автомобілі в одного з підприємств – справу направили до суду

У Запоріжжі посадовець Центрального об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) безпідставно вилучив у підприємства автомобілі, що не підлягали мобілізації, на суму 11 млн грн. Працівники ДБР завершили досудове розслідування – обвинувальний акт направлено до суду. Офіцеру загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Росії офіцер військкомату відповідав за мобілізацію транспортних засобів, але обирав автомобілі для вилучення на "свій смак".

Так, у березні 2022 року він з озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, яка фактично перебувала поза межами територіальної юрисдикції військкомату. Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на майданчику не було.

"У посадовця військкомату не було встановлених лімітів вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які регламентують мобілізацію транспортних засобів для цих підприємств. Фігуранту вдалося з порушеннями вилучити лише ті автомобілі, ключі від яких були у присутнього на стоянці водія, – чотири вантажівки та мікроавтобус загальною вартістю майже 11 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Посадовець обвинувачується у перевищені військовою службовою особою влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, на Львівщині представники військкомату втрапили у скандал – були п’яні, і обматюкали жінок.

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