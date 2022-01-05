У Запоріжжі пасажирський потяг збив літню жінку

Машиніст сигналив і намагався зупинити склад

Поліція Запоріжжя розслідує загибель 78-річної жінки під колесами локомотиву «Новоолексіївка-Львів».

Про це зазначають на сайті місцевої поліції.

За даними слідства, 32-річний машиніст, який керував локомотивом з пасажирськими вагонами, на перегоні між станціями «Запоріжжя-1» та «Запоріжжя вантажне», на 1103-му км Придніпровської залізниці скоїв наїзд на жінку, яка переходила залізничну колію у невстановленому місці.

"Машиніст застосовував екстрене гальмування з подачею звукового сигналу, однак запобігти наїзду не зміг. Від отриманих травм постраждала загинула на місці. Правоохоронці встановили, що загибла - мешканка Шевченківського району міста Запоріжжя, 1943 року народження", - зазначили в поліції.

За фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Тривають слідчі дії.

Читайте також:

У Харкові маршрутка на смерть збила пішохода на переході

На Закарпатті водій переїхав чоловіка, який лежав на дорозі

Можливі різні сценарії вторгнення РФ в Україну: Латвія закликала ЄС і НАТО бути готовими до загроз