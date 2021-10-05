У Запоріжжі перед входом в торговий центр знайшли собаку із гаманцем та запискою: фото

У Запоріжжі перед входом в торговий центр знайшли собаку із гаманцем та запискою: фото

Зоозахисниця закликала власників тварин відповідальніше ставитись до чотирилапих.

У Запоріжжі біля входу в один із торгових центрів знайшли собаку, до якого був прив'язаний гаманець, намордник та записка.

Про це в соцмережах повідомила місцева зоозахисниця Ірина Дідур.

За словами жінки, собаку залишили його колишні власники. У гаманці була записка, в якій йшлось, що колишня власниця втратила роботу та більше не може годувати тварину. Проте собака здоровий та навіть виконує команди. Також жінка залишила собаці його намордник.

Фото: Ірина Дідур

Ірина Дідур наголосила, що подібний вчинок - це справжня безвідповідальність, оскільки якщо людина не може дозволити собі утримувати тварину, то тоді нікого краще не заводити.

Нагадаємо, в Івано-Франківську собаку зав'язали у два пакети та викинули на смітник.

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