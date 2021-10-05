У Запоріжжі перед входом в торговий центр знайшли собаку із гаманцем та запискою: фото

Зоозахисниця закликала власників тварин відповідальніше ставитись до чотирилапих.
У Запоріжжі біля входу в один із торгових центрів знайшли собаку, до якого був прив'язаний гаманець, намордник та записка.
Про це в соцмережах повідомила місцева зоозахисниця Ірина Дідур.
За словами жінки, собаку залишили його колишні власники. У гаманці була записка, в якій йшлось, що колишня власниця втратила роботу та більше не може годувати тварину. Проте собака здоровий та навіть виконує команди. Також жінка залишила собаці його намордник.
Ірина Дідур наголосила, що подібний вчинок - це справжня безвідповідальність, оскільки якщо людина не може дозволити собі утримувати тварину, то тоді нікого краще не заводити.
Нагадаємо, в Івано-Франківську собаку зав'язали у два пакети та викинули на смітник.