У Запоріжжі під час демонтажу незаконних кіосків їхні власники з молотком напали на підрядників (відео)

У Запоріжжі під час демонтажу незаконних кіосків їхні власники з молотком напали на підрядників (відео)

Також власники кіосків потрощили майно організації, працівники якої виконували роботи з демонтажу.

У Запоріжжі стався конфлікт між власниками незаконних кіосків та працівниками підрядної організації, які приїхали їх демонтувати. На працівників власники торгових точок кидалися з молотком.

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Про це повідомив голова Дніпровського району Віталій Змієнко у фейсбук.

"Силами підрядної організації на проспекті Металургів було демонтовано 2 кіоски. Завдяки допомозі патрульної поліції Запоріжжя було демонтовано ще 2 "Купави", які суттєво заважали дорожньому руху. Також сьогодні був скоєний напад на працівників підрядної організації та нанесена суттєва шкода їхньому майну", - розповів Змієнко.

Під час демонтажу власники кіосків напали з молотками на підрядників. Патрульні нападників затримали.

За словами Змієнка, за фактом нападу написали заяву до поліції. Кіоски все ж таки прибрали з проспекту. Їх зберігатимуть на території одного з КП.

Нагадаємо, що у Полтаві боржник накинувся з ножем на працівників водоканалу. Було поранено слюсаря комунального підприємства.

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