У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

В області вже 4 раз лунає "тривога".

У Запоріжжі у вівторок, 21 березня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

"У Запоріжжі було чутно вибух. У місті та області оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

До слова, від початку доби в області вже 4 раз оголошують тривогу. Остання розпочалася о 14:25.

В ОВА поки не прокоментували повідомлення про вибухи. Втім, людей просять перебувати безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

"Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Зберігаємо спокій та віримо у Збройні сили України", - наголошують в ОВА.

Нагадаємо, розпочалась 391 доба російського повномасштабного вторгнення. ЗСУ відбили понад 120 атак окупантів на п'яти напрямках. Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей

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