У Запоріжжі підприємлива жінка продавала місця в електронній черзі в сервіс-центр МВС

У Запоріжжі підприємлива жінка продавала місця в електронній черзі в сервіс-центр МВС

Для свого "бізнесу" вона арендувала кабінет в сервісному центрі.

У Запоріжжі жінка за винагороду "продавала" електронну чергу послуг сервісного центру. За таку підприємливість їй загрожує покарання.

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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Запорізької області.

Жінку звинувачують у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369 – 2 КК України).



Слідством встановлено, що 48-річна жінка налагодила механізм отримання грошей від клієнтів сервіс-центру МВС за експрес-потрапляння до електронної черги отримання послуг.

"Для реалізації умислу, вона орендувала частину поверху у приміщенні сервісного центру та штучно створювала перешкоди для оперативного потрапляння осіб до кабінетів держустанови. Потім, за певну винагороду, пропонувала громадянам скористатися "спрощеним алгоритмом" отримання послуг сервісного центру. Правоохоронцями задокументовано одержання жінкою грошової винагороди, яку остання обіцяла передати службовим особам ТСЦ", - повідомляють у прокуратурі.



У приміщенні, яке арендувала жінка, виявили записи, грошові кошти у різній валюті на загальну суму понад 53 тис. грн, документацію.



Досудове розслідування триває.



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