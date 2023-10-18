У Запоріжжі після ворожої атаки жителям зруйнованої багатоповерхівки дозволили зайти на 15 хвилин, аби забрати речі

Жителям деяких під'їздів у зруйнованій багатоповерхівці дозволили зайти на 15 хвилин, аби забрати найнеобхідніші речі.
Про це повідомляє Суспільне з місця події.
Станом на 4:30 одна людина загинула, три — дістали поранення, ще три — безвісти зниклі. Триває пошуково-рятувальна операція. Попередньо постраждали два під'їзди, зокрема 8 квартир, повідомив голова ЗОВА Юрій Малашко на місці подій.
За попередніми даними, росіяни обстріляли Запоріжжя ракетами С-300. Одна — поцілила в багатоповерхівку, інша — позаду неї, а щодо інших — наразі невідомо.
"Правоохоронні органи шукають, де саме це було, але звернень поки що не було", зазначив голова ЗОВА Юрій Малашко.
Один із мешканців пошкодженого під'їзду розповів, що ракета влучила у сусідську квартиру. Там проживало молоде подружжя. Наразі їх шукають під завалами.
Аварійно-пошукові заходи на місці влучання ворожої ракети тривають.
Додамо, що раніше у Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів.
А також раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку.
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