У Запоріжжі подовжили роботу електротранспорту: як буде працювати

Графік подовжили через зміну комендантської години.

Від понеділка, 14 березня, у Запоріжжі подовжили роботу електротранспорту.

Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

За його словами, рішення ухвалено у зв’язку зі зміною комендантської години. Електротранспорт перевозитиме пасажирів від 7:00 до 17:00 за тими ж маршрутами, що протягом останніх днів.

Змін у часі роботи маршрутних таксі не відбудеться:

від 7:00 до 9:00 та від 15:00 до 17:00 вони перевозитимуть пасажирів з максимальним залученням працюючого транспорту,

вони перевозитимуть пасажирів з максимальним залученням працюючого транспорту, від 9:00 до 15:00 – працюватимуть частково.

Як повідомлялося, транспортне сполучення між Енергодаром та Запоріжжям втрачено через знищення окупантами мосту в районі Кам'янського. Об'їзд можливий тільки поганими дорогами через гарячі точки, де розміщені бойові позиції ворога. Окупанти не пропускають через Токмак та інші населені пункти на шляху.

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