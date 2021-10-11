У Запоріжжі, поки рідні спали, 8-класниця вистрибнула з вікна

У Запоріжжі, поки рідні спали, 8-класниця вистрибнула з вікна

Дівчину з травмами доправили до лікарні.

У Запоріжжі 14-річна дівчина вирішила вкоротити собі віку. Вона стрибнула з вікна 4 поверху.

Також читайте В Англії дівчина укоротила собі віку після обговорення найкращого методу самогубства у чаті

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.

Подія сталася сьогодні, 11 жовтня, у Запоріжжі. До поліції надійшло повідомлення від жінки, яка розповіла, що її 14-річна донька викинулася з вікна.

"Близько 4 ранку учениця 8-го класу, намагалася покінчити життя самогубством, вистрибнувши з вікна власної квартири, розташованої на 4-му поверсі. Неповнолітню направлено до Запорізької обласної дитячої лікарні на обстеження", - повідомила речниця поліції області Олена Лебединська.

За цим фактом слідчим відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 з додатковою кваліфікацією "самогубство".

У постраждалої діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закритий перелом кісток тазу, закриту травму хребта, закритий перелом обох гомілок, закриту травму органів грудної клітини та черевної порожнини.

Нагадаємо, що у Луцьку 22-річний пішохід несподівано вибіг на проїжджу частину і двічі опинився під колесами автівок. Згодом потерпілий пояснив, що хотів у такий спосіб скоїти самогубство.

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