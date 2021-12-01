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У Запоріжжі покупець вистрілив в обличчя власникові магазину через вимогу одягти захисну маску

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У Запоріжжі покупець вистрілив в обличчя власникові магазину через вимогу одягти захисну маску

pixabay.com

Зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. 

У Запоріжжі покупець посварився з власником магазину через маску, після чого вистрілив підприємцю в обличчя з травматичного пістолета.

Про це інформує поліція Запорізької області.

За словами правоохоронців, між власником крамниці та відвідувачем стався конфлікт через відмову покупця одягати медичну маску. В результаті між чоловіками виникла бійка. Покупець пішов з крамниці, але через 15 хвилин повернувся вже зі зброєю в руках. Він вистрілив в обличчя підприємцю та втік.

За словами очевидців, порушник перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зловмисника спіймали по гарячих слідах. Стрільцем виявився житель Запоріжжя 1972 року народження. Порушник мав дозвіл на зброю. Травматичний пістолет у нього вилучено.

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Наразі чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. 

© Нацполіція Запорізької області
Нацполіція Запорізької області

Власника магазину з кульовим пораненням доправили до лікарні.

Раніше депута Київради влаштував скандал у "Борисполі" через відмову одягнути захисну маску.

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