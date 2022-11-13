У Запоріжжі поліцейські евакуюють людей після ракетного удару: деталі

Жителі одного з житлових районів міста опинилися в зоні ураження ракетою Іскандер-К, спорядженою касетним зарядом

У Запоріжжі вибухонебезпечні елементи розсипалися серед житлового масиву. Через те, що касети можуть здетонувати у будь-який момент, проведено тимчасову евакуацію населення. Інформація про пошкодження чи руйнування об’єктів інфраструктури, а також щодо загиблих чи постраждалих не надходила.

Про це пише поліція Запорізької області

Близько 16:30 у Запоріжжі пролунали два потужних вибухи. В епіцентрі ураження опинилися кілька вулиць одного з районів обласного центру. На місцях події працюють поліцейські, працівники ДСНС, УСБУ, медики та представники місцевої влади. Правоохоронці вилучають уламки розірваних ракет, документують наслідки воєнного злочину.

З метою знешкодження касетних боєприпасів та забезпечення безпеки цивільного населення з житлових багатоквартирних будинків, які перебувають у зоні можливої детонації нерозірваних елементів, силами поліції та рятувальників до безпечних місць евакуйовано 29 мешканців, ще 59 виїхали самостійно.

Наразі триває розмінування території силами працівників вибухотехнічної служби ГУНП та Управління ДСНС в Запорізькій області.

Працівники поліції забезпечують охорону місць події.

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