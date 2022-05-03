У Запоріжжі поліцейські вилучили боєприпаси і вибухівку з квартири місцевого мешканця

У Запоріжжі поліцейські вилучили боєприпаси і вибухівку з квартири місцевого мешканця

У Запоріжжі правоохронці вилучили у місцевого мешканця боєприпаси та вибухові речовини.

Поліція провела обшук у квартирі місцевого мешканця. Саме там знайшли заборонені речовини та озброєння.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Крім того, в оселі чоловіка було виявлено 60 патронів до стрілецької та автоматичної зброї, близько 30 детонаторів та капсул від гранат і боєприпасів, шість корпусів ручних гранат та запали до них, близько 30 грамів пороху та 100 грамів іншої вибухової речовини.

За результатами експертних досліджень зловмиснику буде повідомлено про підозру.

Як повдомлялося, на Чернігівщині оперативники кримінальної поліції виявили покинутий склад російських боєприпасів. Їх передадуть Збройним силам України. Зокрема, виявили виявили 170 мінометних мін калібру 120 мм.

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