У Запоріжжі помер легендарний 103-річний ветеран Іван Залужний: що про нього відомо

Онук Залужного загинув від куль окупантів у 2014 році.
Іван Залужний, відомий запорізький ветеран Другої світової війни, учасник Сталінградської битви, помер уранці 31 жовтня. У травні 2021 року йому виповнилося 103 роки.
Про це повідомив ексголова Запорізької ОДА Костянтин Бриль у Facebook і пише пресслужба Запорізької облдержадміністрації.
"Запорізька обласна державна адміністрація із сумом сприйняла звістку про смерть легенди нашого часу з героїчним життєвим шляхом, який був прикладом мужності та патріотизму для всього нинішнього покоління українців", — йдеться в повідомленні.
Іван Залужний був дідусем бійця АТО Івана Гутніка-Залужного, який у 2014 році пішов добровольцем на Донбас і загинув, врятувавши у 50 побратимів. Його посмертно нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
Відомо, що Іван Залужний пережив Голодомор 1932-1933 років. Після закінчення шести класів здобув професію токаря і влаштувався на роботу на завод ім. Енгельса (нинішній кабельний) у Запоріжжі, де в секретному цеху виробляв деталі снарядів.
У 1938 році був призваний у 14-й гірсько-стрілецький кавказький полк. Проходив службу на Далекому Сході. Від початку Другої світової війни у складі 355-ого окремого батальйону морської піхоти брав участь у боях за Сталінград.
Залужний дослужився до капітана I рангу, а після війни продовжив службу в армії. У 2018 році орденом "За мужність" ІІІ ступеня було нагороджено й самого Івана Залужного.
Також українець нагороджений:
- орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня,
- медалями "Захиснику Вітчизни"
- ювілейною медаллю "60 років визволення України від фашистських загарбників",
- двома орденами Червоного прапора,
- орденом Червоної зірки,
- двома орденами Вітчизняної війни II ступеня,
- медаллю "За бойові заслуги",
- почесним знаком комітету ветеранів за активне патріотичне виховання молоді
- іншими нагородами.
"Він прожив гідне життя і завжди буде взірцем для багатьох! Це велика втрата для всіх нас", – написав Бриль, висловлюючи найщиріші співчуття рідним і близьким легендарного українця.
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