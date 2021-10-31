У Запоріжжі помер легендарний 103-річний ветеран Іван Залужний: що про нього відомо

У Запоріжжі помер легендарний 103-річний ветеран Іван Залужний: що про нього відомо

Онук Залужного загинув від куль окупантів у 2014 році.

Іван Залужний, відомий запорізький ветеран Другої світової війни, учасник Сталінградської битви, помер уранці 31 жовтня. У травні 2021 року йому виповнилося 103 роки.

Про це повідомив ексголова Запорізької ОДА Костянтин Бриль у Facebook і пише пресслужба Запорізької облдержадміністрації.

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"Запорізька обласна державна адміністрація із сумом сприйняла звістку про смерть легенди нашого часу з героїчним життєвим шляхом, який був прикладом мужності та патріотизму для всього нинішнього покоління українців", — йдеться в повідомленні.

Іван Залужний був дідусем бійця АТО Івана Гутніка-Залужного, який у 2014 році пішов добровольцем на Донбас і загинув, врятувавши у 50 побратимів. Його посмертно нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Відомо, що Іван Залужний пережив Голодомор 1932-1933 років. Після закінчення шести класів здобув професію токаря і влаштувався на роботу на завод ім. Енгельса (нинішній кабельний) у Запоріжжі, де в секретному цеху виробляв деталі снарядів.

У 1938 році був призваний у 14-й гірсько-стрілецький кавказький полк. Проходив службу на Далекому Сході. Від початку Другої світової війни у складі 355-ого окремого батальйону морської піхоти брав участь у боях за Сталінград.

Залужний дослужився до капітана I рангу, а після війни продовжив службу в армії. У 2018 році орденом "За мужність" ІІІ ступеня було нагороджено й самого Івана Залужного.

Також українець нагороджений:

орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня,

медалями "Захиснику Вітчизни"

ювілейною медаллю "60 років визволення України від фашистських загарбників",

двома орденами Червоного прапора,

орденом Червоної зірки,

двома орденами Вітчизняної війни II ступеня,

медаллю "За бойові заслуги",

почесним знаком комітету ветеранів за активне патріотичне виховання молоді

іншими нагородами.

Колишня зв'язкова УПА Параскева Зеленчук-Потяк, ветеран Другої світової війни Іван Залужний та президент України Володимир Зеленський / УНІАН

"Він прожив гідне життя і завжди буде взірцем для багатьох! Це велика втрата для всіх нас", – написав Бриль, висловлюючи найщиріші співчуття рідним і близьким легендарного українця.

Нагадаємо, на 65-році пішов з життя заслужений діяч мистецтва України, головний режисер Хмельницького академічного обласного театру ляльок, президент Всеукраїнської організації лялькарів "UNIMA" Сергій Брижань. Серце видатного лялькаря перестало битись у ніч проти п’ятниці, 29 жовтня.

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