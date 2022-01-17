У Запоріжжі померла 4-місячна дівчинка, яку мати залишила на знайомого чоловіка: жінку розшукують (фото)

У Запоріжжі померла 4-місячна дівчинка, яку мати залишила на знайомого чоловіка: жінку розшукують (фото)

Матері дівчинки загрожує до 5 років позбавлення волі.

У Запоріжжі на вулиці Патріотичній у понеділок, 17 січня, померла 4-місячна дитина, яку 29-річна мати залишила на знайомого чоловіка.

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Про це повідомили в Нацполіції Закарпатської області.

Дитині медиків викликав 36-річний чоловік. Лікарі намагались реанімувати дівчинку, проте немовля померло в кареті швидкої медичної допомоги.

На місці події працювали правоохоронці. Вони встановили, що дівчинка проживала в антисанітарних умовах та не мала належного харчування.

Нацполіція Запорізької області

"Встановлено також, що матір’ю померлої дитини є 29-річна місцева жителька, яка в минулому році притягувалась до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів. Того дня вона на тривалий час залишила дівчинку на свого знайомого 1985 року народження, який і викликав швидку", - йдеться у повідомленні.

Нацполіція Запорізької області

Правоохоронці розшукують матір дитини. Відкрито провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. За попередніми даними, причиною смерті дитини є неналежний догляд.

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