У Запоріжжі понад добу розбирають завали після ракетного удару: кількість жертв зросла

Пошуково-рятувальна операція на місці російського ракетного удару в Запоріжжі триває вже понад добу. Під завалами зруйнованої вибухом багатоповерхівки знайшли тіла ще двох людей.

Кількість загиблих зросла до шести, повідомили в ДСНС України.

Комунальні служби вивезли понад 102 тонни будівельних уламків. Під час розбору завалів також врятували двох котів, їх передали волонтерам.

Щоб покращити видимість під час проведення аварійно-рятувальних робіт вночі співробітники ДСНС додатково встановлювали освітлювальні вежі.

Нагадаємо, російська армія завдала ракетного удару по багатоповерхівці в центрі Запоріжжя у ніч проти 2 січня. Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця трагедії.

Мирні плани для України: як світ пропонує завершити війну – Нічна варта

Читайте також: