У Запоріжжі понад добу розбирають завали після ракетного удару: кількість жертв зросла

Росія вбила шістьох цивільних у Запоріжжі.
Пошуково-рятувальна операція на місці російського ракетного удару в Запоріжжі триває вже понад добу. Під завалами зруйнованої вибухом багатоповерхівки знайшли тіла ще двох людей.
Кількість загиблих зросла до шести, повідомили в ДСНС України.
Комунальні служби вивезли понад 102 тонни будівельних уламків. Під час розбору завалів також врятували двох котів, їх передали волонтерам.
Щоб покращити видимість під час проведення аварійно-рятувальних робіт вночі співробітники ДСНС додатково встановлювали освітлювальні вежі.
Нагадаємо, російська армія завдала ракетного удару по багатоповерхівці в центрі Запоріжжя у ніч проти 2 січня. Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця трагедії.
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