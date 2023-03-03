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У Запоріжжі понад добу розбирають завали після ракетного удару: кількість жертв зросла

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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У Запоріжжі понад добу розбирають завали після ракетного удару: кількість жертв зросла

Скриншот

Росія вбила шістьох цивільних у Запоріжжі.

Пошуково-рятувальна операція на місці російського ракетного удару в Запоріжжі триває вже понад добу. Під завалами зруйнованої вибухом багатоповерхівки знайшли тіла ще двох людей.

Кількість загиблих зросла до шести, повідомили в ДСНС України.

Комунальні служби вивезли понад 102 тонни будівельних уламків. Під час розбору завалів також врятували двох котів, їх передали волонтерам. 

Щоб покращити видимість під час проведення аварійно-рятувальних робіт вночі співробітники ДСНС додатково встановлювали освітлювальні вежі.

Нагадаємо, російська армія завдала ракетного удару по багатоповерхівці в центрі Запоріжжя у ніч проти 2 січня. Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з місця трагедії.

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Дата публікації
Перегляди
1620
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