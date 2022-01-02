У Запоріжжі посеред ночі горів гуртожиток, працівники ДСНС врятували 28 людей

Пожежа виникла в кімнаті спільного користування сімейного гуртожитку.

У гуртожитку сімейного типу на вул. Панфьорова у Шевченківському районі Запоріжжя цієї ночі спалахнула масштабна пожежа. Виклик на номер 101 надійшов близько другої години 2 січня.

ДСНС у Запорізькій області

"Враховуючи, що це об’єкт з масовим перебуванням людей, за підвищеним номером виклику виїхало 9 одиниць техніки та 28 осіб особового складу. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на другому поверсі у кімнаті загального користування горять домашні речі та меблі на загальній площі 15 м кв. Ліквідація пожежі відбувалася у двох напрямках: перший – порятунок людей, які опинилися у задимленій пастці, та, одночасно з цим, гасили пожежу. Так, вогнеборці за допомогою висувної драбини врятували 28 людей, 5 з яких діти", - повідомили в Головному управлінні ДСНС у Запорізькій області.

ДСНС у Запорізькій області

ДСНС у Запорізькій області

Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.

Пожежу повністю загасили протягом години. Що саме стало причиною загорання, має з'ясувати слідство. Жертв немає.

ДСНС у Запорізькій області

ДСНС у Запорізькій області

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