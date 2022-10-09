У Запоріжжі повідомляють про нові звуки вибухів

Сьогодні вранці, 9 жовтня, о 09:31 у Запоріжжі оголошено повітряну тривогу. Жителі повідомляють у соцмережах про звуки вибухів у місті.

Мешканцям рекомендовано зайти в укриття.

Зазначимо, офіційного підтвердження вибухів у Запоріжжі наразі немає.

Нагадаємо, близько 2:00 години ночі 9 жовтня російські військові завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілів зруйновані та пошкоджені житлові будинки, відомо про 17 загиблих.

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