У Запоріжжі працівниця кухні застрягла рукою у тістозмішувальній машині

У Запоріжжі працівниця кухні застрягла рукою у тістозмішувальній машині

Дівчину вивільняли рятувальники.

У Запоріжжі 18-річна дівчина, яка працювала з тістом, застрягла рукою у тістозмішувальній машині і не змогла її витягти.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Запорізькій області.

Інцидент стався учора, 27 жовтня, у Запоріжжі на проспекті Соборному у Олександрівському районі міста. Під час змішування тіста рука 18-річної дівчини застрягла в тістозмішувальній машині.

"Фахівці ДСНС розібрали механізм та звільнили руку постраждалої. Дівчину передали лікарям швидкої допомоги. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування", - зазначили у пресслужбі ДСНС.

Нагадаємо, що в місті Новояворівську Львівської області дворічній дівчинці затиснуло руку в увімкненній електром'ясорубці. Лікарям довелось ампутувати дівчинці три пальці.

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