У Запоріжжі працівник ТЦК стріляв з автомата під час конфлікту на вулиці: відео

В обласному ТЦК та СП пояснили, чому трапився цей інцидент.

У суботу, 19 жовтня, в Комунарському районі міста Запоріжжя під час конфлікту на вулиці працівник ТЦК здійснив попереджувальний постріл вгору із автоматичної зброї.

Відео інциденту опублікували в соцмережах.

На опублікованих кадрах видно, як військовослужбовець спілкується з групою людей, які стоять біля нього, після чого дістає із автомобіля, який припаркований поруч, предмет схожий на автоматичну зброю і робить одиночний постріл вгору.

Постріл не змусив громадян розійтися, натомість один з чоловіків робить жест, яким розкриває груди, ніби запрошуючи стріляти у нього. Зрештою військового, який не випускає зброї з рук, відводить в сторону хтось із його колег.

У Запоріжжі працівник ТЦК стріляв з автомата під час конфлікту на вулиці

У Запорізькому обласному ТЦК та СП згодом пояснили, що інцидент стався через відсутність військово-облікового документа у місцевого чоловіка, якого зупинила на вулиці група оповіщення. Він нібито відмовився їхати для уточнення даних до РТЦК, нецензурно висловлювався і покликав “на допомогу”.

“Звісно, знайшлись бажаючі допомогти. Кілька чоловіків спробували застосувати фізичну силу до військовослужбовця. Після чого військовий в цілях самооборони попередив про здійснення ним пострілу та зробив постріл вгору з не бойової особистої зброї, дотримуючись всіх заходів безпеки передбачених у цих випадках”, - запевняють в обласному ТЦК та СП.

З приводу цього інциденту призначено службове розслідування, проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, раніше в Дніпропетровському ТЦК та СП назвали ганебною поведінку дніпровського бізнесмена і директора компанії з виробництва металопластикових вікон Steko Сергія Положая, який ображав групу оповіщення.

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