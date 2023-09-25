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У Запоріжжі представник ТЦК хотів вручити чоловіку повістку і падав під колеса його авто – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Запоріжжі представник ТЦК хотів вручити чоловіку повістку і падав під колеса його авто – відео

Представник ТЦК під колесами авто / Фото: скриншот

Представники військкомату намагалися вручити повістку чоловіку.

У Запоріжжі три представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату - ред.) намагалися вручити чоловіку, який сидів в автомобілі, повістку.   

Відео поширили у Telegram-каналах.

Як каже автор відео, за кермом сидить жінка, бо чоловік пересів на місце пасажира після того, як представники військкомату забрали у нього посвідчення водія.

На кадрах видно, що після того, як представнику ТЦК не вдалося вручити повістку чоловікові, інший військком навмисно впав під колеса автомобіля, коли жінка спробувала рушити з місця.

Автор відео, ймовірно, – адвокат, адже після того, як він закінчив відеознімання, він прокоментував:

"Піду надавати юридичну допомогу".

У Запоріжжі представник ТЦК падав під колеса авто, щоб вручити чоловіку повістку 

У Запоріжжі представник ТЦК падав під колеса авто, щоб вручити чоловіку повістку 

Нагадаємо, чоловік, якого побили та морили голодом у Самбірському ТЦК, розповів свою версію подій.

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Дата публікації
Перегляди
1140
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