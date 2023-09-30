У місті було оголошено тривогу.

У суботу, 30 вересня, у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про вибухи повідомляють місцеві Телеграм-канали та ЗМІ.

"У Запоріжжі було чутно звуки вибуху, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - повідомило медіа о 10:07.

Втім, вже о 10:22 стало знову чути вибухи.

Місцева влада вибухи поки не коментує. Втім, у Запорізькій ОВА повідомили про загрозу використання балістичного озброєння.

Як повідомлялося, в Одеській області під час тривоги пролунали вибухи. Повітряну тривогу в Одеській області було оголошено о 08:37. Вона тривала до 08:55. Було попередження про ракетну небезпеку.

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