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У Запоріжжі пролунали вибухи: не нехтуйте особистою безпекою

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
314
Час на прочитання
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У Запоріжжі пролунали вибухи: не нехтуйте особистою безпекою

Фото: ТСН.ua

В області оголошена повітряна тривога.

У Запоріжжі пролунало кілька вибухів.

Про це інформує "Суспільне".

"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!", - написав у повідомленні у соцмережі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. 

Нагадаємо, днями вночі Запорізькій області двічі оголошували повітряну тривогу. Після опівночі у Мережі почали повідомляти про вибухи у місті. Згодом секретар міськради Анатолій Куртєв підтвердив обстріли Запоріжжя та "приліт" в один житловий квартал.

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