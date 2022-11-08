У Запоріжжі пролунали вибухи: не нехтуйте особистою безпекою

В області оголошена повітряна тривога.
У Запоріжжі пролунало кілька вибухів.
Про це інформує "Суспільне".
"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!", - написав у повідомленні у соцмережі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Нагадаємо, днями вночі Запорізькій області двічі оголошували повітряну тривогу. Після опівночі у Мережі почали повідомляти про вибухи у місті. Згодом секретар міськради Анатолій Куртєв підтвердив обстріли Запоріжжя та "приліт" в один житловий квартал.
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