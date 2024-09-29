У Запоріжжі пролунали вибухи: окупанти масовано атакували місто КАБами

Повітряні сили повідомили про загрозу тактичної авіації.
Російські загарбники в ніч проти 29 вересня обстріляли Запоріжжя керованими авіаційними бомбами.
Про це повідомляє Суспільне.
"У Запоріжжі було чутно звуки вибуху", - йдеться у повідомленні.
Перед цим Повітряні сили повідомили про загрозу тактичної авіації.
Моніторингові канали повідомили про пуск декількох керованих авіаційних бомб в бік міста.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у північних областях лунала тривога через загрозу з Білорусі.
Крім того, ми раніше інформували, що у Києві дістали уламки російського безпілотника з Дніпра.
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