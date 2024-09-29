У Запоріжжі пролунали вибухи: окупанти масовано атакували місто КАБами

Російські загарбники в ніч проти 29 вересня обстріляли Запоріжжя керованими авіаційними бомбами.

Про це повідомляє Суспільне.

"У Запоріжжі було чутно звуки вибуху", - йдеться у повідомленні.

Перед цим Повітряні сили повідомили про загрозу тактичної авіації.

Моніторингові канали повідомили про пуск декількох керованих авіаційних бомб в бік міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у північних областях лунала тривога через загрозу з Білорусі.

Крім того, ми раніше інформували, що у Києві дістали уламки російського безпілотника з Дніпра.

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