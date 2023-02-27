У Запоріжжі пролунали вибухи: перебувайте у безпеці

На території Запорізької області пролунали вибухи.

Про це пише Суспільне.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

"Перебувайте в безпечних місцях. Не поширюйте фото/відео - не інформуйте ворога про результати їхньої роботи на теренах Запорізької області! Тримаймося!", - повідомили у Запорізьській обласній військовій адміністрації.

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, йдеться про те, що місто опинилося під обстрілом ЗРК

Нагадаємо, що раніше на Чернігівщині працювало ППО. Українські військові збили один ворожий безпілотник.

Пізніше з'явилася інформація про ще один збитий безпілотник.

А потім - і третій збитий дрон.

Додамо, що у двох районах на Київщині було чути вибухи. Українців попередили про небезпеку. В області працює ППО.

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