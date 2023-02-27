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У Запоріжжі пролунали вибухи: перебувайте у безпеці

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
2774
Час на прочитання
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У Запоріжжі пролунали вибухи: перебувайте у безпеці

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях.

На території Запорізької області пролунали вибухи. 

Про це пише Суспільне. 

У місті та області оголошена повітряна тривога.

"Перебувайте в безпечних місцях. Не поширюйте фото/відео  - не інформуйте ворога про результати їхньої роботи на теренах Запорізької області! Тримаймося!", - повідомили у Запорізьській обласній військовій адміністрації. 

Згідно з повідомленнями моніторингових каналів, йдеться про те, що місто опинилося під обстрілом ЗРК

Нагадаємо, що раніше на Чернігівщині працювало ППО. Українські військові збили один ворожий безпілотник. 

Пізніше з'явилася інформація про ще один збитий безпілотник

А потім - і третій збитий дрон

Додамо, що у двох районах на Київщині було чути вибухи. Українців попередили про небезпеку. В області працює ППО. 

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Дата публікації
Перегляди
2774
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