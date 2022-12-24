У Запоріжжі пролунали вибухи: перебувайте в укриття

У ніч проти 24 грудня в Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомили у Суспільному.

Раніше в області була оголошена повітряна тривога.

"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!", - заявили представники влади.

Не нехтуйте повідомленнями про повітряну тривогу, слідкуйте за повідомленнями посадовців, перебувайте в в укриттях або дотримуйтеся правил "двох стін".

Ситуація в Запоріжжі

Нагадаємо, що раніше російські окупанти вдарили по селу на Запоріжжі. Вони зруйнували будинки і пам'ятник на могилі невідомих солдатів.

Також ЗСУ відповіли окупантам на Запоріжжі. При цьому було ліквідовано понад півсотні російських загарбників.

До того ж українські військові влаштували "феєрверк" загарбникам на Запоріжжі.

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