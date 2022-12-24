У Запоріжжі пролунали вибухи: перебувайте в укриття

Ворог вчергове атакував українське місто.
У ніч проти 24 грудня в Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це повідомили у Суспільному.
Раніше в області була оголошена повітряна тривога.
"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!", - заявили представники влади.
Не нехтуйте повідомленнями про повітряну тривогу, слідкуйте за повідомленнями посадовців, перебувайте в в укриттях або дотримуйтеся правил "двох стін".
Ситуація в Запоріжжі
Нагадаємо, що раніше російські окупанти вдарили по селу на Запоріжжі. Вони зруйнували будинки і пам'ятник на могилі невідомих солдатів.
Також ЗСУ відповіли окупантам на Запоріжжі. При цьому було ліквідовано понад півсотні російських загарбників.
До того ж українські військові влаштували "феєрверк" загарбникам на Запоріжжі.
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