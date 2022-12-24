Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Запоріжжі пролунали вибухи: перебувайте в укриття

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
413
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Запоріжжі пролунали вибухи: перебувайте в укриття

Фото: ТСН.ua

Ворог вчергове атакував українське місто.

У ніч проти 24 грудня в Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомили у Суспільному. 

Раніше в області була оголошена повітряна тривога. 

"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!", - заявили представники влади.

Не нехтуйте повідомленнями про повітряну тривогу, слідкуйте за повідомленнями посадовців, перебувайте в в укриттях або дотримуйтеся правил "двох стін". 

Ситуація в Запоріжжі

Нагадаємо, що раніше російські окупанти вдарили по селу на Запоріжжі. Вони зруйнували будинки і пам'ятник на могилі невідомих солдатів. 

Також ЗСУ відповіли окупантам на Запоріжжі. При цьому було ліквідовано понад півсотні російських загарбників.

До того ж українські військові влаштували "феєрверк" загарбникам на Запоріжжі

Читайте також: 

Фінляндія не вірила в масштаби біди: Запоріжжя отримало неймовірний подарунок

Фінляндія не вірила в масштаби біди: Запоріжжя отримало неймовірний подарунок

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
413
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація