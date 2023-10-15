У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Існувала загроза удару балістичними ракетами по території Запорізької та Дніпропетровської областей.
У неділю, 15 жовтня, під час оголошеної о 15:10 повітряної тривоги в Запорізькій області в обласному центрі було чутно звуки вибухів.
Про це повідомляють очевидці в Telegram-каналі "Суспільне".
Попередньо моніторингові групи повідомили про загрозу удару балістичними ракетами по території Запорізької та Дніпропетровської областей.
Місцеві Telegram-канали припустили застосування ворогом ракет "Іскандер".
О 15:25 секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив про відбій повітряної тривоги.
Офіційних повідомлень про причини вибухів наразі не було.
Нагадаємо, у ніч проти 15 жовтня війська РФ тричі завдали удару по околиці Запоріжжя, застосувавши ракети ЗРК С-300.
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