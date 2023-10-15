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У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Запуск російської ракети "Іскандер" / Фото: Associated Press

Існувала загроза удару балістичними ракетами по території Запорізької та Дніпропетровської областей.

У неділю, 15 жовтня, під час оголошеної о 15:10 повітряної тривоги в Запорізькій області  в обласному центрі було чутно звуки вибухів.

Про це повідомляють очевидці в Telegram-каналі "Суспільне".

Попередньо моніторингові групи повідомили про загрозу удару балістичними ракетами по території Запорізької та Дніпропетровської областей.

Місцеві Telegram-канали припустили застосування ворогом ракет "Іскандер".

О 15:25 секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив про відбій повітряної тривоги.

Офіційних повідомлень про причини вибухів наразі не було.

Нагадаємо, у ніч проти 15 жовтня війська РФ тричі завдали удару по околиці Запоріжжя, застосувавши ракети ЗРК С-300.

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Дата публікації
Перегляди
2791
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