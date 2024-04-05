У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

Запоріжжя перебуває під ударом російських окупантів. У місті пролунало два вибухи.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

О 15:35 місцеві жителі зазначили, що пролунав ще один вибух.

Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння у Херсонській та Запорізькій областях.

Згодом в ОВА констатували: внаслідок обстрілу Запоріжжя є постраждалі.

Нагадаємо, зранку 4 квітня у Запоріжжі також лунали вибухи.

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