У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

Людей закликали перебувати в укриттях.
Запоріжжя перебуває під ударом російських окупантів. У місті пролунало два вибухи.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
О 15:35 місцеві жителі зазначили, що пролунав ще один вибух.
Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння у Херсонській та Запорізькій областях.
Згодом в ОВА констатували: внаслідок обстрілу Запоріжжя є постраждалі.
Нагадаємо, зранку 4 квітня у Запоріжжі також лунали вибухи.
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