У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

Мешканці деяких районів Запоріжжя чули звук вибуху. У місті оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

"Увага! Активність ворожої тактичної авіації!", – додав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Нагадаємо, ворог нищить цивільну інфраструктуру на Запоріжжі. Під час останнього удару по Вільнянську росіяни зруйнували одразу три підприємства: з виготовлення паливних брикетів, олійно-екстрактний завод та СТО. Поранень зазнали четверо людей.

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