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У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

У Запоріжжі пролунали вибухи: що відомо

Вибух / Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Є загроза застосування балістики з Криму.

Мешканці деяких районів Запоріжжя чули звук вибуху. У місті оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

"Увага! Активність ворожої тактичної авіації!", додав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Нагадаємо, ворог нищить цивільну інфраструктуру на Запоріжжі. Під час останнього удару по Вільнянську росіяни зруйнували одразу три підприємства: з виготовлення паливних брикетів, олійно-екстрактний завод та СТО. Поранень зазнали четверо людей.

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