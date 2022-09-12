У Запоріжжі пролунали вибухи: терміново сховайтеся у найближчому укритті

У місті прозвучали сильні вибухи.
В Запоріжжі пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Повітряна тривога не була оголошена.
Пізніше у Запоріжжі став лунали сигнал повітряної тривоги: перебувайте в безпечних місцях.
Чекаємо на офіційне підтвердження інформації.
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