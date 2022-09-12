У Запоріжжі пролунали вибухи: терміново сховайтеся у найближчому укритті

В Запоріжжі пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Повітряна тривога не була оголошена.

Пізніше у Запоріжжі став лунали сигнал повітряної тривоги: перебувайте в безпечних місцях.

Чекаємо на офіційне підтвердження інформації.

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