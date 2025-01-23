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У Запоріжжі пролунали вибухи - ЗМІ

У Запоріжжі пролунали вибухи - ЗМІ

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: pixabay.com

Ворог атакував місто.

У ніч проти 23 січня ворог завдав балістичних ударів по Запоріжжю та Запорізькій області. 

Про це інформує Суспільне. 

Під час оголошеної повітряної тривоги в Запоріжжі було чутно щонайменше кілька потужних вибухів.

"Ворог знову бʼє по місту. Мінімум 4 вибухи пролунало у Запоріжжі. Попередньо,  є постраждалі.  Тривога оголошена по всій області. Не нехтуйте правилами безпеки", - заявив пізніше очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Як раніше повідомили Повітряні Сили ЗС України, БпЛА було зафіксовано на півночі Запоріжжя.

Нагадаємо, проти ночі 22 січня над Україною літали ворожі дрони. Вибухи лунали в декількох областях.

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