У Запоріжжі пролунали вибухи - ЗМІ

У ніч проти 23 січня ворог завдав балістичних ударів по Запоріжжю та Запорізькій області.

Про це інформує Суспільне.

Під час оголошеної повітряної тривоги в Запоріжжі було чутно щонайменше кілька потужних вибухів.

"Ворог знову бʼє по місту. Мінімум 4 вибухи пролунало у Запоріжжі. Попередньо, є постраждалі. Тривога оголошена по всій області. Не нехтуйте правилами безпеки", - заявив пізніше очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також читайте Росіяни атакують Запоріжжя: що відомо про ситуацію в місті

Як раніше повідомили Повітряні Сили ЗС України, БпЛА було зафіксовано на півночі Запоріжжя.

Нагадаємо, проти ночі 22 січня над Україною літали ворожі дрони. Вибухи лунали в декількох областях.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.