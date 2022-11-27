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У Запоріжжі пролунали звуки вибухів: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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528
Час на прочитання
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У Запоріжжі пролунали звуки вибухів: перебувайте в укриттях

Фото: Pexels

У ніч проти 27 листопада 2022 року у Запоріжжі пролунали вибухи.

Повітряна тривога охопила кілька областей на сході України. 

Повітряна тривога лунає і в Запорізькій області. У Запоріжжі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою та не забувайте про правило "двох стін".

"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!", - написав у соціальних мережах секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. 

Чекайте на інші офіційні повідомлення влади. 

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти атакували передмістя Запоріжжя. Ракети влучили поруч із лікарнею. На щастя, люди не постраждали, але будівля зазнала пошкоджень.

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Дата публікації
Перегляди
528
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