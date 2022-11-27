У Запоріжжі пролунали звуки вибухів: перебувайте в укриттях

У ніч проти 27 листопада 2022 року у Запоріжжі пролунали вибухи.
Повітряна тривога охопила кілька областей на сході України.
Повітряна тривога лунає і в Запорізькій області. У Запоріжжі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Перебувайте в укриттях, не нехтуйте особистою безпекою та не забувайте про правило "двох стін".
"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!", - написав у соціальних мережах секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.
Чекайте на інші офіційні повідомлення влади.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти атакували передмістя Запоріжжя. Ракети влучили поруч із лікарнею. На щастя, люди не постраждали, але будівля зазнала пошкоджень.
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