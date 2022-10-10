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У Запоріжжі пролунало кілька вибухів: перебувайте в укриттях

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У Запоріжжі пролунало кілька вибухів: перебувайте в укриттях

Фото: ТСН.ua

У ніч проти 10 жовтня 2022 у Запоріжжі пролунали звуки вибухів.

У Запоріжжі пролунали кільки вибухів, - повідомляють кореспонденти Суспільного.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Будьте обережними та перебувайте в укриттях. 

"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там!", - написав у повідомленні секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. 

Обстріли Запоріжжя

Минулої ночі ворог також обстріляв Запоріжжя. Понад 70 людей поранені, серед них 11 дітей. Усім їм надається належна допомога. Кількість загиблих зросла до 14 осіб. 

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Дата публікації
Перегляди
1736
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