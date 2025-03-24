У Запоріжжі пролунав вибух: спалахнула пожежа

У Запоріжжі через ворожий обстріл 24 березня 2025 року сталася пожежа.

Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.

Екстрені служби виїхали на місце.

Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:

міський кол-центр:

15-80

(050) 414 15 80

(067) 656 15 80

гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА:

+38 0800 503 508

Нагадаємо, увечері, 21 березня, російська армія масовано атакувала місто Запоріжжя ударними дронами-камікадзе. Загинули троє осіб, ще 12 —травмовані.

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