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У Запоріжжі пролунав вибух: спалахнула пожежа

У Запоріжжі пролунав вибух: спалахнула пожежа

Ворог підступно обстріляв Запоріжжя 24 березня 2025 року / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Рятувальники виїхали на місце інциденту.

У Запоріжжі через ворожий обстріл 24 березня 2025 року сталася пожежа

Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах. 

Екстрені служби виїхали на місце. 

Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися: 

  • міський кол-центр: 

15-80

(050) 414 15 80

(067) 656 15 80

  •  гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА:

+38 0800 503 508

Нагадаємо, увечері, 21 березня, російська армія масовано атакувала місто Запоріжжя ударними дронами-камікадзе. Загинули троє осіб, ще 12 —травмовані. 

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