У Запоріжжі пролунав вибух: спалахнула пожежа

Рятувальники виїхали на місце інциденту.
У Запоріжжі через ворожий обстріл 24 березня 2025 року сталася пожежа.
Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.
Екстрені служби виїхали на місце.
Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:
- міський кол-центр:
15-80
(050) 414 15 80
(067) 656 15 80
- гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА:
+38 0800 503 508
Нагадаємо, увечері, 21 березня, російська армія масовано атакувала місто Запоріжжя ударними дронами-камікадзе. Загинули троє осіб, ще 12 —травмовані.
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