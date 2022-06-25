У Запоріжжі розшукують косметологиню, яка спотворила обличчя жінок

У Запоріжжі в жінки, яка хотіла збільшити собі губи, перекосило та розпухло обличчя. З’ясувалося, що косметолог працювала з препаратом, який в Україні не сертифікований.

Косметолога жінка знайшла за порадами подруг. Вагомим аргументом було те, що майстриня начебто має медичну освіту. Алергічна реакція на обличчі проявилась аж за рік після процедури.

Про інцидент повідомляє "Надзвичайні новини".

Також читайте Українська співачка шокувала набряклим обличчям після косметологічної процедури

Коли жінка написала про це у соцмережі, до неї звернулись десятки постраждалих з ідентичними симптомами - проблеми за рік після збільшення губ. Усі жінки звертались до тієї самої майстрині.

На сторінці косметолога у соцмережі написано, що вона працює і в Запоріжжі, і в Києві. Тож де її шукати, клієнти не знають.

Над справою жертви краси працює адвокатка, яка збирає докази кримінального злочину. Постраждалих, готових свідчити у суді, вже десятеро. Постраждалі мають чіткий план дій: спершу писатимуть заяву до поліції, а потім окремо звертатимуться до суду.

Раніше повідомлялося, що дівчина тимчасово втратила зір через невдалу процедуру нарощування вій.

Косметологічна криза: в Росії бракує засобів гігієни для жінок, косметики та ботоксу

Читайте також: