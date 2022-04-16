У Запоріжжі СБУ викрила ботоферму, яка поширювала російську пропаганду і фейки

У Запоріжжі СБУ викрила ботоферму, яка поширювала російську пропаганду і фейки

Фейкові акаунти у своїх публікаціях і коментарях намагалися виправдати звірства Росії на території України.

Співробітники Служби безпеки України викрили в Запоріжжі ботоферму із майже 70 тис. фейкових акаунтів, яка розповсюджувала російську пропаганду.

Про це повідомила пресслужба СБУ в Запорізькій області.

"Співробітниками спецслужби припинено діяльність ботоферми із майже 70 тис. фейкових акаунтів та більше 50 інтернет-спільнот у різних соціальних мережах, які були направлені на створення та розповсюдження пропагандистських замовних матеріалів з Росії", – повідомляють в СБУ.

Фейкові акаунти у своїх публікаціях і коментарях намагалися виправдати звірства Росії на території України, а також дискредитувати владу та Збройні сили України. Зазначається, що ці акаунти також поширювали матеріали, які заздалегідь готувалиросійські пропагандисти.

Проросійська ботоферма функціонувала в нежитловому приміщенні. Власник будівлі повинен був підключати устаткування до інтернету, а також купляти та замінювати SIM-картки. Проте керували ботофермою безпосередньо з території Росії.

Нагадаємо, Служба безпеки України виявила у Житомирській області колаборанта. Він стверджував, що обстріли українських міст та сіл російськими окупантами - це фейк.

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