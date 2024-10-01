У Запоріжжі СБУ затримала агента РФ, який планував вбивство посадовця Мелітопольської міськради

Служба безпеки України затримала кілера, який працював на ФСБ і намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради. Агент, виконуючи накази російської спецслужби, влаштував засідку в під’їзді будинку, де жив чиновник, і вдарив його молотком по голові. Попри серйозні травми, жертва вижила.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зловмисник маскувався під комунальника, який нібито виконував технічні роботи в будинку. Після замаху він планував втекти на окуповані території Запорізької області через країни ЄС, використовуючи схеми для ухилянтів.

Співробітники СБУ швидко знайшли і затримали кілера під час його спроби втечі. Виявилося, що він — рецидивіст, який раніше відбував покарання за умисне вбивство в російській тюрмі. Після звільнення його завербували у ФСБ і відправили на навчання, де він здобув навички ведення бойових дій та конспірації.

Прибувши до Запоріжжя, він почав стежити за своєю жертвою, змінюючи місця проживання, щоб уникнути викриття. Російські куратори обіцяли йому житло в Мелітополі в разі успішного виконання завдання. Зараз затриманому висунули звинувачення у державній зраді та замаху на вбивство. Він перебуває під вартою, і йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Донецькій області затримали агента військової розвідки Росії, який шпигував за українськими силами на Покровському напрямку, де тривають активні бойові дії.

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