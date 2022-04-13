У Запоріжжі шахраї "збирають" гроші для армії: розповсюджують листівки від імені командира батальйону

У Запоріжжі шахраї "збирають" гроші для армії: розповсюджують листівки від імені командира батальйону

Втім, батальйон про допомогу не просить.

У Запоріжжі орудують шахраї, які намагаються нажитися на війні, виманюючи гроші у місцевих мешканців.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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У Facebook масово розповсюджуються фейкові друковані листівки начебто від імені командира шостого окремого стрілецького батальйону. У них повідомляють про потреби цього підрозділу та збирають гроші на армію. Шахраї також вказали контактні дані та номер картки "волонтера", який збирає допомогу.

Насправді, батальйон про таку допомогу не просить, а викладена у листівці інформація є недостовірною. "Тому будьте обережні і не надсилайте гроші шахраям. Якщо хочете допомогти нашим воїнам, то користуйтеся лише перевіреними джерелами інформації", - наголосив Куртєв.

Як повідомлялося, на Закарпатті викрили групу, яка брала участь у шахрайській схемі, аби заволодіти коштами краян. Зловмисники купували та активували стартові пакети для мобільного зв’язку. Потім з цих номерів шахраї телефонували підприємцям, називаючись співробітника обласної державної адміністрації.

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