У Запоріжжі школа попросила батьків закупити свічки для бомбосховища на випадок вторгнення Росії

У Запоріжжі школа попросила батьків закупити свічки для бомбосховища на випадок вторгнення Росії

Батьки вважають такі розпорядження дивними і такими, що порушують техніку безпеки.

У Запорізькій школі адміністрація одного із навчальних закладів звернулися до батьків з проханням закупити свічки для бомбосховища.

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Про це повідомляє "ZaБор".

У Запоріжжі у школі №94 адміністрація навчального закладу дала розпорядження батьківським комітетам закупити свічки для підготовки бомбосховища. Кожна дитина має принести по 2 свічки.

Батьки таким розпорядженням дещо збентежилися, а також сумніваються, що у бомбосховищах можна користуватися свічками.

"Перше питання про пожежну безпеку. Діти (багато дітей!) та відкритий вогонь. Де і з яких методичок взяло інформацію керівництво про необхідність свічок у бомбосховищі?", - кажуть батьки.

Батьки вирішили замінити свічки ліхтариками.

Нагадаємо, що цими вихідними українці масово навчалися, як підготуватись до можливих військових дій: як вижити під час війни, надати медичну допомогу і як тримати в руках зброю.

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