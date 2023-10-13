У Запоріжжі син забив до смерті молотком рідну матір та вітчима

У Запоріжжі виявили тіла літнього подружжя. Поліція затримала за підозрою в умисному вбивстві їхнього сина.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

До правоохоронців звернулась 62-річна мешканка Запоріжжя, яка занепокоїлась через те, що її тітка кілька днів не виходить на зв’язок. За адресою проживання жінки виїхали поліцейські.

Сусіди розповіли, що кілька днів не бачили подружжя. Поліцейські отримали доступ у квартиру, де виявили трупи 75-річної жінки і її 79-річного чоловіка зі слідами насильницької смерті.

У вбивстві запідозрили 52-річного сина потерпілої. Впродовж кількох годин поліція розшукала чоловіка, який переховувався у місті.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний посварився з батьками. Підґрунтям для конфлікту стало зловживання чоловіком алкоголю. Чоловік схопив молоток і завдав матері численні удари по голові. Зрозумівши, що він вбив матір, пасинок зайшов до кімнати вітчима і вдарив його молотком, а потім ножем у шию.

Чоловік накрив тіла вбитих батьків ковдрою, зачинив квартиру і втік. Тепер за скоєне йому загрожує до 15 років в’язниці або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Закарпатті діти вбили власну матір.

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