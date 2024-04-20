У Запоріжжі сталася смертельна аварія: фото

У суботу 20 квітня в Запоріжжі сталася аварія за участі двох автомобілів. Внаслідок ДТП двоє осіб загинули на місці.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Запорізькій області.

Зазначається, що на автодорозі зіткнулися легковики Nissan X-Trail та Audi. Одне з авто зайнялося. Рятувальники ліквідували займання легковика Audi на площі 5 кв.м.

"На місці ДТП загинуло двоє людей, ще двоє постраждало. Надзвичайники разом із співробітниками Поліції транспортували травмованих до карет швидких для подальшої госпіталізації до лікувальних закладів", - йдеться у повідомленні.

У Запоріжжі сталася смертельна ДТП. / Фото: ДСНС у Запорізькій області

У Запоріжжі сталася смертельна ДТП. / Фото: ДСНС у Запорізькій області

У Запоріжжі сталася смертельна ДТП. / Фото: ДСНС у Запорізькій області

Як повідомлялося, вночі невідомі здійснили розстріл поліцейських у Вінницькій області. Один правоохоронець загинув. Інший - отримав поранення.

Національна поліція розкрила особу поліцейського, який загинув у Вінницькій області під час нападу невідомих чоловіків. Це - 20-річний Максим Зарецький.

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