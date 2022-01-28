У Запоріжжі стався вибух газу у багатоквартирному будинку: є загиблі

Зі зруйнованого під’їзду евакуйовано 15 мешканців.
28 січня о 04:04 у м. Запоріжжя в чотириповерховому житловому будинку (чотири під’їзди) на другому поверсі в квартирі попередньо стався вибух газоповітряної суміші, без наступного горіння.
Про це інформує ДСНС у Telegram-каналі.
З третього зруйнованого під’їзду проведено евакуацію 15 мешканців.
Внаслідок вибуху загинула 1 особа та постраждало 2 особи. Вибухом зруйновано опорні елементи в межах одного під’їзду, попередньо пошкоджено 7 квартир.
Від ДСНС залучено 28 осіб та 7 од. техніки (в тому числі 2 АД). Інформація уточнюється.
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