У Запоріжжі стався вибух газу у багатоквартирному будинку: є загиблі

У Запоріжжі стався вибух газу у багатоквартирному будинку: є загиблі

Зі зруйнованого під’їзду евакуйовано 15 мешканців.

28 січня о 04:04 у м. Запоріжжя в чотириповерховому житловому будинку (чотири під’їзди) на другому поверсі в квартирі попередньо стався вибух газоповітряної суміші, без наступного горіння.

Про це інформує ДСНС у Telegram-каналі.

З третього зруйнованого під’їзду проведено евакуацію 15 мешканців.

Внаслідок вибуху загинула 1 особа та постраждало 2 особи. Вибухом зруйновано опорні елементи в межах одного під’їзду, попередньо пошкоджено 7 квартир.

Від ДСНС залучено 28 осіб та 7 од. техніки (в тому числі 2 АД). Інформація уточнюється.

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