У Запоріжжі стріляли у чиновника міськради – ЗМІ

Стрілець випустив у Максима Денщіка щонайменше чотири кулі.
Скоєно замах на Максима Денщіка – відстороненого від виконання обов’язків директора Департаменту правового забезпечення Запорізької міськради.
Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Запоріжжя Новини".
За інформацією пабліка, під час замаху на чиновника Запорізької міськради, кілер випустив у нього щонайменше чотири кулі. Всі вони влучили у живіт.
"Наразі потерпілий знаходиться у реанімації, за його життя борються лікарі", – йдеться в повідомленні телеграм-каналу.
До слова, на початку травня Денщік заявив про тиск з боку очільника Запорізької ОВА Івана Федорова. Чиновник написав у Мережі, що "останній "по хорошему" пропонував мені декілька разів звільнитися із займаної посади за власним бажанням".
Після цього у травні Денщік був тимчасово відсторонений від виконання обов'язків на час проведення службового розслідування. За словами чиновника, його відсторонили від посади, "начебто на підставі якогось анонімного листа, що я щось там перевищив якісь повноваження".
До слова, раніше в The Times повідомили раніше невідомі деталі замаху на начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова у травні 2024 року.
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