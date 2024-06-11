У Запоріжжі стріляли у чиновника міськради – ЗМІ

Скоєно замах на Максима Денщіка – відстороненого від виконання обов’язків директора Департаменту правового забезпечення Запорізької міськради.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Запоріжжя Новини".

За інформацією пабліка, під час замаху на чиновника Запорізької міськради, кілер випустив у нього щонайменше чотири кулі. Всі вони влучили у живіт.

"Наразі потерпілий знаходиться у реанімації, за його життя борються лікарі", – йдеться в повідомленні телеграм-каналу.

До слова, на початку травня Денщік заявив про тиск з боку очільника Запорізької ОВА Івана Федорова. Чиновник написав у Мережі, що "останній "по хорошему" пропонував мені декілька разів звільнитися із займаної посади за власним бажанням".

Після цього у травні Денщік був тимчасово відсторонений від виконання обов'язків на час проведення службового розслідування. За словами чиновника, його відсторонили від посади, "начебто на підставі якогось анонімного листа, що я щось там перевищив якісь повноваження".

До слова, раніше в The Times повідомили раніше невідомі деталі замаху на начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова у травні 2024 року.

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