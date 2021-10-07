У Запоріжжі суд не дозволив правоохоронцям розслідувати "завищені" коронавірусні закупівлі в лікарнях міста

У Запоріжжі суд не дозволив правоохоронцям розслідувати "завищені" коронавірусні закупівлі в лікарнях міста

Лікарні Запоріжжя закупили деззасоби за вдвічі завищеною ціною.

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя не подовжив обласній поліції строки досудового розслідування справи щодо завищених медичних закупівель закладами міста під час карантину.

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Про це повідомляється у відповідній ухвалі суду.

Так, правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особами Запорізької міської ради, кількох медичних установ, підконтрольних Департаменту охорони здоров`я ЗМР та керівників підприємств комерційних структур під час проведення закупівель дезінфікувальних засобів.

Згідно з матеріалами справи, запорізькі лікарні №№ 1,2,6,7,8 та лікарня екстреної медичної допомоги впродовж березня-квітня 2020 року закупили засоби дезінфекції “Пентадез 101” (об`ємом 4,5 л.) – 2500 грн за одиницю та “Ладоксин” (об`ємом 1 л.) – 430 грн за одиницю на загальну суму 1 млн грн.

За отриманими правоохоронцями даними, ринкова ціна вказаних дезінфікувальних засобів (у вказаний період) складала: "Пентадез 101" - від 700 грн. до 800 грн. за одиницю (готовий розчин об`ємом 4,5 л.), "Ладоксин" - від 200 грн. до 280 грн. за одиницю (готовий розчин об`ємом 1 л.).

Під час проведення досудового розслідування правоохоронці надіслали запит до Департаменту охорони здоров`я ЗМР з вимогами надати завірені належним чином копії документів щодо постачальника, у якого закуповували вище названі засоби. Відповідь до теперішнього часу не надійшла.

Своєю чергою правоохоронці отримали звіт від оцінювача ТОВ "Брок Сервіс Плюс" стосовно середньої ринкової вартості "Пентадез" в розмірі 1250 гривень за одиницю.

На підставі цього Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя надав дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ФОП - постачальника.Під час проведення обшуку слідчим не знайдено та не вилучено жодної фінансово-господарської документації між ФОП та медичними закладами міста Запоріжжя.

Медичні заклади та Департамент охорони здоров`я Запорізької міської ради не виявили бажання надавати зазначені у запитах слідчих документи та не визначили взагалі терміни підготовки відповідей.

Деякі з директорів лікарень відмовилися давати свідчення поліції.

Строки розслідування у справі збігали, але силовики ще отримати доступ до низки документів та не встигли провести декілька експертиз і допитати медпрацівників.

Тож поліція звернулася до суду для продовження строків розслідування на рік.

Втім суд відмовив у задоволенні відповідного клопотання, через те, що збігли процесуальні строки розслідування кримінального провадження.

Нагадаємо, що посадовців "Київавтодору" та КМДА у Державному бюро розслідувань підозрюють у причетності до масштабного розкрадання бюджетних коштів.

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