У Запоріжжі суд виніс вирок виховательці, яка забула дитину в групі, а та випала з вікна

У Запоріжжі суд виніс вирок виховательці, яка забула дитину в групі, а та випала з вікна

Жінка попросила вибачення у батьків потерпілої дитини, а ті не наполягали на суворому покаранні виховательки.

У Запоріжжі суд виніс вирок виховательці дошкільного закладу, яка вийшла на прогулянку з дітьми, а одного малюка забула в групі. В цей час 4-річна дитина сама захотіла вийти на вулицю і випала з вікна.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Запорізької області.

Суд визнанав винною виховательку дитячого садка у неналежному виконання професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки ( ч. 2 ст. 137 КК України).

Судом встановлено, що вихователка дитячого закладу разом з вихованцями пішла на прогулянку та на тривалий час залишала 4-річного хлопчика без нагляду у приміщенні закладу. У подальшому дитина самостійно залізла на підвіконня, відкрила вікно та випала з другого поверху будівлі, отримавши тілесні ушкодження.

Під час судового розгляду обвинувачена визнала свою вину та попросила пробачення у потерпілої дитини та її батьків. Мати хлопчика повідомила, що її син почувається добре та не наполягала на суворому покаранні виховательки.

"Вироком суду жінці призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки з позбавленням права обіймати посади вихователя на строк 2 роки. На підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік", - повідомляють у пресслужбі прокуратури.

Нагадаємо, що у Запоріжжі у одному з дошкільних навчальних закладів сталася надзвичайна пригода. З вікна другого поверху випала дитина і отримала травми. У хлопчика діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку, закриту травму шийного відділу хребта, закриту травму грудної клітки та живота, закритий перелом кісток тазу.

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