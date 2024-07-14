У Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи: що трапилося

Залишайтеся в укриттях до відбою.

У ніч проти 14 липня 2024 року близько опівночі у Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи.

Також вибух пролунав і в Дніпровському районі за попередньою інформацією.

Про це інформують очевидці та моніторингові канали.

Нагадаємо, що раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджували про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Також йшлося про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

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До того ж у великій частині областей на півдні та сході України була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, ворог нищить цивільну інфраструктуру на Запоріжжі. Під час останнього удару по Вільнянську росіяни зруйнували одразу три підприємства: з виготовлення паливних брикетів, олійно-екстрактний завод та СТО. Поранень зазнали четверо людей.

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